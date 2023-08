Wisła Kraków. Zmiany trenera dla samej zmiany nie będzie. Przynajmniej na razie...

Przypomnijmy fakty, w pięciu kolejkach Wisła wygrała tylko jeden raz. Dwa spotkania zremisowała i dwa przegrała. W sumie dało to pięć punktów i 14. miejsce w tabeli I ligi. Dla „Białej Gwiazdy” taki start to mówiąc wprost - katastrofa! Tym bardziej, że z pięciu meczów wiślacy na swoim stadionie rozegrali dwa i w zdobyli w nich raptem jeden punkt. Ze Stalą Rzeszów, dla której póki co, to jedyna zdobycz...

Po spotkaniu z Odrą, które Wisła po licznych błędach indywidualnych, taktycznych i generalnie słabej grze przegrała 1:3, kolejne dni był w klubie dość burzliwe. Niewiele przedostawało się z tego do opinii publicznej czy mediów, ale przez kilka dni trwały gorące dyskusje, jak wyprowadzić zespół z kryzysu. Czy były rozpatrywane również nowe opcje na trenerskiej ławce? Oczywiście, że były, ale póki co, bardziej w takim ujęciu, na co się zdecydować, jeśli drużyna nie zacznie wygrywać w kolejnych meczach. Bo na razie trener Radosław Sobolewski zwolniony nie zostanie. Mało tego, po tych wszystkich analizach w Wiśle wniosek jest taki, że jeśli do zmiany ma ostatecznie dojść, to nie będzie to tylko zmiana dla samej zmiany, żeby uspokoić nastroje na trybunach czy w mediach społecznościowych. Nowy trener musiałby gwarantować zdecydowaną różnicę w umiejętnościach, doświadczeniu w stosunku do Radosława Sobolewskiego. W skrócie - jeśli miałoby dojść do kolejnej rewolucji, to takiej, w której ryzyko pomyłki ma być mocno zredukowane, a trenerem miałby zostać ktoś - jak to się mówi - z nazwiskiem.