Wisła Kraków ze swoim sponsorem otwierają nową platformę. Ma skorzystać młodzież

Odkąd ORLEN OIL został sponsorem Wisły Kraków obaj partnerzy angażowali się w wiele projektów związanych z młodzieżą. Ten sponsor szczególny nacisk we współpracy z „Białą Gwiazdą” kładzie właśnie na tego typu inicjatywy. Stąd organizacja turniejów międzynarodowych, na które przyjeżdżały drużyny z wielu europejskich krajów, letnie obozy dla dzieci na Stadionie im. Henryka Reymana czy cykliczne, coroczne Talent Day, podczas którego każdy może spróbować swoich sił i postarać się o dołączenie do młodzieżowych grup Wisły Kraków.

- Bawcie się i róbcie to, co kochacie - dodał Krystian Kapłon.

- Powinniście się cieszyć sportem, powinna to być przyjemność i nie można poddawać się przy pierwszym niepowodzeniu - powiedziała Kinga Łatka.

Na prezentacji nie brakowało głównych zainteresowanych, czyli dzieci, które będą głównym odbiorcą platformy. Z małopolskich szkół i klubów piłkarskich. Byli też przedstawiciele wiślackich sekcji piłki nożnej kobiecej Kinga Łatka oraz Amp Futbolu Krystian Kapłon. A przesłanie nagrał też z Turcji Jakub Krzyżanowski. Cała trójka została ambasadorami projektu. Łatka i Kapłon opowiadali o początkach swoich karier, zachęcali młodzież do podjęcia treningów i konsekwentnego w nich wytrwania.

Na czym polegają korzyści, wynikające z aplikacji? Jak informuje klub - jest to innowacyjne rozwiązanie, które pozwoli w jednym miejscu skupić każdego zawodnika i zawodniczkę, ale również osoby dorosłe, takie jak trenerów czy nauczycieli. Dając im w ten sposób dostęp do unikalnych treści przygotowanych przez klub - niezależnie od miejsca, w którym będą przebywali przy jednoczesnej możliwości monitorowania postępów sportowych danego użytkownika przez Wisłę Kraków.

Teraz przyszedł czas ORLEN OIL Wisła Kraków Talent Platform. W skrócie, będzie to aplikacja - na ten moment w wersji webowej – skierowana do chłopców i dziewcząt, które z jednej strony chcą zostać piłkarzami lub piłkarkami, a z drugiej reprezentować barwy „Białej Gwiazdy”. Aplikacja już teraz dostępna jest pod adresem talent.wislakrakow.com Można się w niej już rejestrować.

Na platformie umieszczone będą materiały szkoleniowe, które każdy ma mieć możliwość dopasowania do siebie. Dotyczy to zarówno młodych zawodników jak i trenerów czy nauczycieli.

- Sport pełni ogromną rolę w naszym społeczeństwie - mówi Jerzy Podmokły, Członek Zarządu ORLEN OIL. - Kształtuje charakter, uczy wartości jak wytrwałość, współpraca i dążenie do sukcesu. Dlatego ORLEN OIL z dumą wspiera inicjatywy sportowe m.in. ORLEN OIL Wisła Kraków Talent Platform. Ta wirtualna platforma jest miejscem, gdzie młodzi chłopcy i dziewczynki mogą spełniać swoje piłkarskie marzenia, rozwijać się. Naszym celem jest inspirowanie oraz wspieranie talentów, aby pomóc im osiągnąć w przyszłości sukces.

Dodajmy, że w całą akcję mają zostać włączone kluby partnerskie Wisły Kraków. Dzięki platformie trenerzy z tych klubów mają mieć stworzoną płaszczyznę do wymiany doświadczeń.

- Powstanie Talent Platform to dla Wisły Kraków ważny krok w rozwoju naszej Akademii, ale również całego systemu szkoleniowego klubu, a także podkreślenia kierunku, w którym zmierzamy - tłumaczy Jarosław Królewski, prezes Wisły. - Poszerzenie współpracy z ORLEN OIL i możliwość wychowania kolejnych młodych piłkarek i piłkarzy w tym wypadku przy pomocy nowoczesnych technologii szkolenia zdalnego stanowi fundament naszej działalności. Naszym celem jest napędzanie talentów i wyłapywanie tych, które w przyszłości będą mogły zakładać koszulkę z białą gwiazdą oraz reprezentować nasz kraj. Wspólnie z naszym sponsorem strategicznym stworzyliśmy wyjątkowe narzędzie, dzięki któremu Wisła Kraków dotrze do piłkarzy w dowolnym miejscu w kraju, ale również poza nim. Do tej pory wpływ na kształcenie młodzieży w szkołach, także możliwość kontaktu z trenerami pierwszej drużyny oraz zawodnikami była ograniczona. Teraz stwarzamy taką sposobność zarówno dla trenerów, jak i młodych adeptów futbolu. Platforma będzie z każdym tygodniem wzbogacana o nowe treści, kursy, szkolenia, stając się znakomitym drogowskazem w samorozwoju dla rodziców, zawodników i trenerów.