Wisła Kraków. Zdenek Ondrasek wraca do „Białej Gwiazdy”!

Ondrasek barw Wisły bronił w latach 2016-2019. W tym czasie zagrał dla krakowskiego klubu 69 razy, strzelił 21 bramek. Z Krakowa przeniósł się do MLS, gdzie bronił barw FC Dallas. Po pobycie w Stanach Zjednoczonych Ondrasek był kolejno piłkarzem takich klubów jak: Viktoria Pilzno, FCSB Bukareszt i w ostatnim czasie Tromsoe IL. O ewentualnym powrocie Ondraska do Wisły mówiło się już latem, zaraz po przyjściu trenera Adriana Guli. Słowacki szkoleniowiec nawet nie krył wtedy, że był taki temat, ale ostatecznie sprawa przeciągnęła się o kilka miesięcy. Teraz jednak Wisła, która jesienią miała ogromne problemy ze skutecznością, ściąga charyzmatycznego piłkarza. Warto w tym miejscu jednak dodać, że Ondrasek nie będzie jedynym napastnikiem, po jakiego w zimie pozyska Wisła. Krakowski klub czyni bowiem intensywne starania o kolejnego zawodnika do pierwszej linii.