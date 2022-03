Wisła Kraków zasłużenie remisuje w Gdańsku z Lechią Bartosz Karcz

Jest mała iskierka nadziei dla kibiców Wisły Kraków w walce o utrzymanie w ekstraklasie. W grze „Białej Gwiazdy” wreszcie coś drgnęło. Wisła zagrała najlepszy mecz w 2022 roku i choć była skazywana na pożarcie, to wywalczyła po remisie 1:1 cenny punkt w meczu z Lechią w Gdańsku. Co najważniejsze, był to dla Wisły remis w pełni zasłużony, a gdyby krakowianie wykazali się lepszą skutecznością, mogli w pokusić się o zgarnięcie nawet pełnej puli.