Wisła Kraków zaprezentuje drużynę po meczu koszykarek „Białej Gwiazdy”

Koszykarki Wisły CanPack w tym sezonie idą przez I ligę jak burza. Przegrały tylko jedno spotkanie w i grupie B są liderkami. To z kolei sprawia, że wraca zainteresowanie ich meczami. Sporo kibiców oglądało już niedawne derbowe spotkanie z AZS Politechniką Koroną Kraków, a teraz kibice mobilizują się na starcie z kolejną małopolską ekipą Contimaxem MOSiR-em Bochnia. A warto dodać, że będzie to w nadchodzącej kolejce spotkanie na szczycie w I lidze koszykarek. Bochnianki też bowiem radzą sobie dobrze i zajmują aktualnie trzecie miejsce z trzema punktami straty do Wisły i drugiego w tabeli MUKS Poznań. Na to spotkanie mobilizują się fani „Białej Gwiazdy”, a odpowiedzialna za doping na meczach Ultra Wisła na swoim profilu na Facebooku zachęca m.in.: Wspólnie nawiążmy do atmosfery, jaka panowała w ubiegłych latach!