Wisła Kraków zainteresowana obrońcą Puszczy Niepołomice

Urodzony w Mielcu Kościelny do Puszczy też trafił całkiem niedawno, bo w ekipie „Żubrów” pojawił się dopiero zimą, gdzie przyszedł ze Stali Mielec. Podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku i szybko stał się podstawowym stoperem w drużynie Tomasza Tułacza. 30-letni piłkarz najwięcej czasu w swojej karierze spędził we wspomnianej, macierzystej dla niego Stali Mielec. I to z tym klubem jest związany najmocniej. W jej barwach grał w ekstraklasie, ale w najwyższej klasie rozgrywkowej debiutował w Rakowie Częstochowa. W sumie na najwyższym szczeblu Kościelny uzbierał do tej pory 39 meczów. W swojej karierze reprezentował również barwy: Resovii, Siarki Tarnobrzeg, Radomiaka Radom oraz Wigier Suwałki.