Wisła Kraków zagrała w Dobczycach. Wielkie święto Raby

Raba na co dzień gra w klasie okręgowej. Dlaczego Wisła wybrała na rywala zespół z siódmego poziomu rozgrywkowego? Przede wszystkim dlatego, że od dłuższego czasu „Biała Gwiazda” wykorzystuje przerwy na mecze reprezentacji, by zawitać do mniejszych ośrodków piłkarskich, gdzie również nie brakuje jej kibiców.

Krakowianie mieli oczywiście przewagę, ale ambitni piłkarze Raby bardzo dobrze się bronili. Luis Fernandez nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem, a chwilę później Piotr Starzyński trafił z pola karnego w słupek. Sytuacji było więcej, ale gol w pierwszej połowie nie padł ani jeden, co było mimo wszystko sensacją, nawet biorąc pod uwagę towarzyski charakter tej potyczki.

W drugiej połowie Wisła wciąż atakowała, przez większość czasu krakowianie przebywali w okolicach pola karnego Raby. I w końcu zaczęły padać bramki. Najpierw głową prowadzenie „Białej Gwieździe” dał Luis Fernandez, a po dwóch kolejnych minutach Hiszpan dołożył drugiego gola. Tym razem strzałem z bliska do praktycznie pustej bramki. Na 3:0 podwyższył z kolei - również strzałem z bliskiej odległości - Dor Hugi. Wynik ustalił w samej końcówce Mateusz Młyński. Również strzałem z bliska. I to był już ostatni akcent piłkarskiego święta w Dobczycach.