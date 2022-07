Wisła Kraków zagra z Resovią bez Luisa Fernandeza. Nowy napastnik? Czekamy, bo pierwsi kandydaci wybrali inne kluby

Bezbramkowym remisem w pierwszym meczu na własnym boisku z Sandecją piłkarze "Białej Gwiazdy" ściągnęli na siebie sporą presję. By zrealizować cel, jakim jest szybki powrót do ekstraklasy, trzeba nadrabiać straty do drużyn, które w inauguracyjnej kolejce odniosły zwycięstwa. Mowa przede wszystkim o Bruk-Becie Termalice Nieciecza i Arce Gdynia, a więc najmocniejszych, jak się dzisiaj wydaje, faworytach do awansu. Pierwszym liderem zostało GKS Katowice, które wygrało w Łodzi z ŁKS-em 2:0. I właśnie niedzielny mecz katowiczan z Bruk-Betem będzie pierwszym starciem na I-ligowym szczycie.

Byśmy mogli określać tak spotkania Wisły, musi ona zacząć jak najszybciej wygrywać. Trenerowi Jerzemu Brzęczkowi zaczyna ciążyć prześladujący go od wiosennych meczów w ekstraklasie bilans, w którym widnieje zaledwie jedno zwycięstwo. Tymczasem letnia wymiana w kadrze kilkunastu piłkarzy i permanentne zamieszanie wokół drużyny nie sprzyjają stabilizacji formy.