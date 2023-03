Wisła Kraków zagra w Katowicach bez swoich kibiców

Sprawa jest o tyle kuriozalna, że choć Wisła złożyła odwołanie od kary Komisji Dyscyplinarnej PZPN zakazu wyjazdowego swoich kibiców na jeden mecz, to owszem odwołanie to zostanie rozpatrzone, ale… 8 marca. Problem w tym, że kara ma wymiar natychmiastowej wykonalności, a najbliższy mecz, który obejmuje, rozegrany zostanie 4 marca. Nie wchodząc w polemikę czy kara za uszkodzenie 22 krzesełek na stadionie w Gdyni była zasadna czy nie, oznacza to tyle, że tak naprawdę klubowi odebrano faktyczną możliwość odwołania od kary. Bo choć formalnie Wisła to zrobiła, to kara i tak zostanie wykonana i to bez względu na późniejszą decyzję o jej anulowaniu lub nie…