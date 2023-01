Wisła Kraków zagra sparing z Wieczystą! To będzie próba generalna

Pogłoski o tym, że w okresie przygotowawczym Wisła ma zagrać sparing z Wieczystą krążyły już od dłuższego czasu. Problemem był brak konkretnego terminu meczu z Resovią. Trener Radosław Sobolewski koniecznie chciał bowiem zagrać właśnie na tydzień przed wznowieniem rozgrywek ligowych. Tylko, że rano w sobotę 4 lutego Wieczysta wylatuje na zgrupowanie do Turcji i nie byłoby to możliwe. Skoro jednak I liga wyznaczyła termin meczu z Resovią na piątek, to droga do zagrania z Wieczystą się otworzyła. I do takiego meczu dojdzie. Radosław Sobolewski już rozmawiał na ten temat z trenerem Wieczystej Dariuszem Marcem i obaj byli gracze „Białej Gwiazdy” są umówieni. Do ustalenia pozostaje tylko godzina, bo Marzec chciałby, żeby mecz rozpoczął się jednak nieco wcześniej niż o godz. 20.30. Nie powinno być z tym problemów.