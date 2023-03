Wisła Kraków z nowym inwestorem? Szanse na to rosną, ale trzeba jeszcze poczekać

O tym, że Królewski szuka intensywnie wsparcia inwestora, było wiadomo od kilku miesięcy. Ponieważ jednak już w przeszłości wiele takich informacji pojawiało się w przestrzeni medialnej, należało podchodzić do tych doniesień z dużą dozą ostrożności. Wygląda jednak na to, że tym razem sprawa jest poważniejsza niż wszystkie wcześniejsze. Prezes Wisły i większościowy akcjonariusz zarazem już nawet z tym specjalnie się nie kryje. Kilka tygodni temu poinformował, że jeden z inwestorów może uzyskać zgodę ma ekskluzywne negocjacje, a ostatnio na Twitterze, na którym często i chętnie komunikuje sprawy dotyczące klubu, potwierdził to wprost: „Zgodnie z zapowiedziami. Jeden z nich otrzymał wyłączność na rozmowy. Będziemy je prowadzić do końca marca. Zobaczymy co z nich wyjdzie”.