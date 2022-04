Wisła Kraków z dużymi problemami kadrowymi przed derbami

Najpierw żółtą kartkę zobaczył w pierwszej połowie Konrad Gruszkowski. Dla niego było to już ósme tego typu napomnienie w bieżącym sezonie. W drugiej połowie czwartą kartką w sezonie ukarany został z kolei Maciej Sadlok i jego również zabraknie w niedzielnych derbach. Już w poniedziałkowy wieczór z problemu zdawał sobie sprawę trener „Białej Gwiazdy” Jerzy Brzęczek. Jeszcze buzowały w nim emocje, związane z niezwykle dramatyczną końcówką spotkania z „Nafciarzami”, ale już powoli zaczynał myśleć o zbliżającej się konfrontacji z Cracovią.

- Do tego spotkania mamy jeszcze kilka dni i będziemy zastanawiać się jak zastąpić tych piłkarzy, którzy nie będą mogli zagrać ze względu na żółte kartki - stwierdził szkoleniowiec Wisły.

Jego problem jest jednak głębszy. Sadlok ostatnio wskoczył do składu m.in. dlatego, że z problemami zdrowotnymi zmaga się Joseph Colley. Brzęczek mówi: - Mam nadzieję, że od środy Joseph będzie do naszej dyspozycji i że będzie brał normalny udział w treningu. Tym bardziej, że są te dwie żółte kartki, które eliminują z derbów naszych zawodników, a to będzie powodować przestawienie składu.