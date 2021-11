Wisła Kraków. Yaw Yeboah odejdzie już w styczniu? Jest zainteresowanie Turków

Yeboah jest jednym z tych piłkarzy, który wyróżnia się w przeciętnym do tej pory sezonie w wykonaniu wiślaków. Zdobywa spektakularne bramki, jak choćby w Łęcznej z Górnikiem. Strzela też gole bardzo ważne, bo to jego trafienie dało Wiśle wygraną w niedawnych derbach z Cracovią.

W trwającym sezonie Yeboah rozegrał w barwach „Białej Gwiazdy” szesnaście meczów, czternaście ligowych. Strzelił w nich cztery bramki w lidze, jedną w Pucharze Polski. Do tego dołożył dwie asysty - jedną w lidze i jedną w rozgrywkach pucharowych. Ghańczyka z Wisłą wiąże kontrakt do 30 czerwca 2023 roku, co oznacza, że jeśli Turcy zintensyfikują swoje starania o tego piłkarza, krakowski klub może zarobić na nim solidne pieniądze.