Wisła Kraków. Yaw Yeboah coraz bliżej transferu do MLS. „Biała Gwiazda” walczy o procenty Bartosz Karcz

Anna Kaczmarz

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie Wisła Kraków ogłosi transfer swojego czołowego zawodnika Yawa Yeboaha do Stanów Zjednoczonych. Nie ma natomiast pewności, że nowym pracodawcą miałoby zostać DC United. Rozmowy są na zaawansowanym etapie, ale pozostaje jeszcze kilka kwestii do ustalenia.