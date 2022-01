Wisła Kraków wzmocniła atak hiszpańskim napastnikiem

Nowy piłkarz Wisły zaczynał przygodę z piłką nożną w Deportivo La Coruna. Przeszedł w niej wszystkie szczeble, a w 2013 roku został włączony do pierwszej drużyny. Grał w Segunda Division, w której w pierwszym sezonie wystąpił w 28 meczach, strzelając pięć goli. Razem z Deportivo awansował do La Liga, ale klub wypożyczył go do CD Lugo, gdzie znów grał w Segunda Division. I znów pięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. W kolejnym sezonie Luiz Fernandez Teijeiro znów został wypożyczony, tym razem do SD Huesca. I znów utrzymywał się na podobnym poziomie skuteczności, zdobywając pięć bramek w 29 meczach.

Kolejne lata w karierze Hiszpana to kolejne kluby z jego ojczyzny. Kolejno: AD Alcorcon, UCAM Murcia, Deportivo Fabril. W lecie 2019 roku Luiz Fernandez Teijeiro zdecydował się opuścić Hiszpanię i związał się z greckim Asteras Tripolis. Grał dla tego klubu dwa sezony – w sumie 48 meczów, 18 bramek, pięć asyst. Ostatniego lata Fernandez przeniósł się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i przez ostatnie pół roku grał tam dla Khor Fakkan. Nie był to dla niego udany okres, bo wystąpił jedynie w dwóch niepełnych spotkaniach, nie wpisał się ani razu na listę strzelców. Efekt jest taki, że teraz będzie starał się odbudować w Wiśle.