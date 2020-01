Wisła Kraków wzmacnia drużynę przed walką o utrzymanie

O tym, że Brazylijczyk pojawił się w Polsce, poinformował na Twitterze dziennikarz Krzysztof Stanowski. Dla Wisły byłby to logiczny ruch, bo dla nikogo, kto śledził mecze „Białej Gwiazdy” jesienią, nie jest tajemnicą, że środek obrony należałoby wzmocnić. Dodajmy, że ze wspomnianym japońskim klubem Heberta łączy jeszcze tylko półroczna umowa. Jeśli zatem sprawdzi się w Wiśle, nie można wykluczyć, że zostanie tutaj na dłużej.

Hebert nie jest jedynym obrońcą, jakim interesuje się Wisła. Na Reymonta, o czym już informowaliśmy, trafić ma Mateusz Hołownia, który ostatnio występował w Śląsku Wrocław, ale formalnie jest piłkarzem Legii. Miałby on wzmocnić rywalizację na lewej obronie. Pojawiły się nawet informacje, że Hołownia jest już w Krakowie na testach medycznych. Klub na razie tego nie potwierdza.

A skoro jesteśmy już przy bocznej obronie, to oficjalnie już Wisłę opuszcza Marcin Grabowski. Został on wypożyczony do końca sezonu do I-ligowego zespołu Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Umowa między klubami zawiera również opcję wykupu zawodnika.