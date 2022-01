Wisła Kraków wypożyczyła młodego obrońcę. Wiosnę spędzi w I lidze

20-letni Wachowiak w Wiśle Kraków miałby na razie małe szanse na grę. Tym bardziej, że „Biała Gwiazda” sprowadziła zimą Sebastiana Ringa i rywalizacja na lewej obronie jeszcze wzrośnie. Wachowiak do Wisły został sprowadzony rok temu, ale na razie nie przebił się do składu, nie zbierał minut na boisku nawet wchodząc z ławki. W tym sezonie zagrał co prawda po jednym meczu w lidze i Pucharze Polski, ale były to tak naprawdę występy symboliczne, bo w pierwszym przypadku minutę, a w drugim trzy.

Już na starcie przygotowań wiadomo było, że Wisła będzie chciała Krystiana Wachowiaka wypożyczyć, żeby mógł po prostu grać. Piłkarz nie pojechał nawet na zgrupowanie do Turcji, a teraz wiadomo już, że wiosną będzie próbował swoich sił w I lidze w barwach GKS-u Tychy.