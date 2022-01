Wisła Kraków wypożyczyła Adiego Mehremicia do Izraela

Od dłuższego czasu było wiadomo, że Adi Mehremić nie ma szans na grę w Wiśle. W obecnym sezonie trener Adrian Gula nie dał mu nawet minuty na boisku w oficjalnych rozgrywkach. Słowak pytany o tego piłkarza, podkreślał, że przegrywa on rywalizację o miejsce w składzie. Jeszcze niedawno wydawało się, że Mehremić nawet jeśli odejdzie z Wisły, to pozostanie w Polsce. Był blisko przenosin do Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, ale po przyjściu tam trenera Radoslava Latala temat upadł. Ostatecznie skończyło się na wypożyczeniu do Izraela.

