Wisła Kraków wypożyczy pomocnika. Jest już na testach medycznych

O tym, że James Igbekeme jest w kręgu zainteresowań Wisły, już informowaliśmy. Rozmowy nie były łatwe, ale ostatecznie kluby i przede wszystkim „Biała Gwiazda” z piłkarzem doszli do porozumienia. W środę rano Wisła poinformowała o rozpoczęciu testów medycznych przed podpisaniem umowy.

Przypomnijmy, że James Igbekeme w europejskim futbolu zaistniał najpierw w Portugalii, gdzie był zawodnikiem GB Ribeirao, a następnie Oliveirense i Gil Vincente. Z tego ostatniego klubu trafił latem 2018 roku do Saragossy. Na zapleczu La Liga grał naprawdę dużo, w trzech sezonach notując regularnie po kilkadziesiąt występów. To zaowocowało wypożyczeniem do MLS, gdzie w barwach Columbus Crew zaliczył w 2022 roku 23 występy. Zimą Nigeryjczyk, liczący 27 lat wrócił jednak do Hiszpanii, gdzie ma małe szanse na występy w Realu Saragossa. Stąd pomysł na wypożyczenie do Wisły.