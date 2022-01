Wisła Kraków wypożyczy Huberta Sobola do Stomilu Olsztyn?

Sobol do Wisły trafił w lecie 2021 roku, choć kontrakt podpisał już kilka miesięcy wcześniej. W Krakowie na razie furory nie zrobił. Zagrał w ośmiu meczach - siedmiu w lidze, jednym w Pucharze Polski, ale wchodził głównie na końcówki. Gola nie strzelił ani jednego w oficjalnym meczu. Wisła miała ogromne problemy ze skutecznością, zawodzili napastnicy Felicio Brown Forbes i Jan Kliment, a jednak trener Adrian Gula wolał stawiać na nich niż dać realną szansę Sobolowi, który przegrywał po prostu rywalizację. W tej sytuacji dobrze się stało, że w Wiśle podjęto decyzję o wypożyczeniu 21-latka, bo wszystkim może to wyjść na dobre. Tym bardziej, że po sprowadzeniu Zdenka Ondraska i Luisa Fernandeza szanse na grę Sobola spadłyby już praktycznie do zera.