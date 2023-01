Wisła Kraków wyleciała do Turcji. Bez Michaela Pereiry, który żegna się z „Białą Gwiazdą” Bartosz Karcz

Wojciech Matusik

30 zawodników znalazło się na liście na zgrupowanie Wisły Kraków w Turcji, która w sobotę o godz. 7.50 wyleciała z Pyrzowic do Antalyi. Do 28 stycznia krakowianie będą przebywać w Hotel Royal Seginus. Do Turcji nie poleciał Michael Pereira. Wisła poinformowała już, że zawodnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron i będzie kontynuował swoją karierę w Grecji.