Wisła Kraków. Wyjątkowy film o Jakubie Błaszczykowskim

To materiał przypominający karierę byłego kapitana Wisły Kraków, ale zrobiono to z mocnym krakowskim akcentem, wykorzystując choćby ujęcia z Wawelu. A wszystko okraszone ważnymi momentami z gry Jakuba Błaszczykowskiego w barwach Wisły, ale również reprezentacji Polski. Krótki materiał został zaprezentowany w sobotę na telebimach tuż przed tym jak na murawie pojawił się Jakub Błaszczykowski, a w niedzielę Wisła wrzuciła ten materiał na swój kanał na YouTube, gdzie można go zobaczyć.