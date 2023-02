Wisła Kraków wygrywa z Resovią na początek piłkarskiej wiosny

Wisła w tym meczu miała przewagę od pierwszym minut. Wyraźną, ale też taką, z której poza dojściem do pola karnego Resovii początkowo niewiele wynikało. Początkowo, czyli w pierwszym kwadransie, bo drugi krakowianie rozpoczęli od zdobycia bramki. Po rzucie rożnym goście wybili na moment piłkę, ale przejęli ją wiślacy. Konkretnie Kacper Duda, który zagrał po linii do Davida Junki. Ten dośrodkował w pole karne, gdzie piłka przeszła pierwszych zawodnik, ale leciała do zamykającego akcje Borisa Moltenisa. To nie on skierował ją jednak do siatki, a pechowo interweniujący Łukasz Seweryn.