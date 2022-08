Wisła Kraków wygrywa z Odrą w Opolu. Jeden gol wystarczył

Początek był dość wyrównany, ale z czasem to Wisła zaczęła budować swoją przewagę, bardziej parła do ataków. W 11 min potężnie uderzył Michał Żyro, ale Dominik Kalinowski wyciągnął się jak struna i odbił piłkę na rzut rożny.

W 14 min Wisła grała w ósemkę, bo z boku boiska opatrywanych było aż dwóch jej piłkarzy. Odra przeprowadziła szybki atak. Po prostopadłym zagraniu piłka trafiła do Antoniego Klimka, a ten w sytuacji sam na sam z Mikołajem Biegańskim posłał piłkę do siatki. Radość gospodarzy szybko ostudził jednak sędzia, odgwizdując spalonego. Krakowianie mieli jednak i tak problem, bo szybko stracili kontuzjowanego Michaela Pereirę. Musiał go zastąpić Piotr Starzyński.

Mecz się wyrównał, ale w 23 min to Wisła znów miała dobrą okazję na gola. Po dośrodkowaniu z prawej strony Piotra Starzyńskiego głową strzelał Michał Żyro. Z bliska, celnie, ale wprost w bramkarza Odry. Gola zatem nie było.