Wisła Kraków wygrywa z Bochnią przy pełnej hali jak za dawnych lat

Przy wypełnionej hali przy ul. Reymonta koszykarki obu zespołów początkowo sprawiały wrażenie lekko stremowanych tak gorącym dopingiem. Były zatem problemy ze skutecznością, trafieniem do kosza nawet z czystych pozycji. Szybciej nerwy opanowały wiślaczki i to one uzyskały kilka punktów przewagi. Po dwóch celnych trójkach Stasiuk przewaga wynosiła już nawet jedenaście punktów. Ostatecznie po pierwszej kwarcie Wisła prowadziła dziewięcioma punktami.

W drugiej kwarcie bochnianki opanowały już nerwy i zaczęły grać skuteczniej. Przewaga Wisły zaczęła topnieć. Na trzy minuty przed końcem wynosiła ona już zaledwie jeden punkt (23:22). A po kolejnych kilkunastu sekundach to Bochnia pierwszy raz w tym meczu wyszła na prowadzenie. Na krótko, bo Wisła najpierw wyrównała, a przy rzucie za trzy punkty równo z syreną na przerwę sfaulowana została Martyna Jasiulewicz. Wykorzystała wszystkie rzuty wolne i to krakowianki prowadziły po dwóch pierwszych kwartach 28:25.