Wisła Kraków wygrywa z Arką Gdynia. „Biała Gwiazda” grała w przewadze, ale mocno się męczyła

Wisła na Arkę wyszła w bardzo podobnym ustawieniu jak na niedawny mecz z Resovią. W wyjściowym składzie Michael Pereira zastąpił jedynie kontuzjowanego Momo Cisse.

Krakowianie niesieni dopingiem ponad 15 tysięcy kibiców zaczęli ten mecz dość mocno w pierwszych minutach. To oni częściej atakowali, to oni częściej byli przy piłce. Arka wyraźnie nastawiła się na spokojne przeczekanie początku spotkania. To czego Wiśle brakowało, to sytuacji. Gospodarze jeszcze nawet dość sprawnie operowali piłką w środku pola, na bokach boiska, ale gdy trzeba było dograć przed bramkę, rodził się problem i to duży. Wynikał on m.in. z braku przyspieszenia w decydujących fazach akcji. Po prostu wiślacy za wolno rozgrywali piłkę, żeby znaleźć lukę w obronie gdynian. Było praktycznie zero zaskoczenia. Dopiero w 23 min wreszcie takie przyspieszenie nastąpiło. Bartosz Jaroch uruchomił na prawym skrzydle Michaela Pereirę, ten podciągnął i dośrodkował w pole karne, a tutaj potężnie z woleja uderzył Kacper Duda. Nie trafił jednak w bramkę.