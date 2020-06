Wisła Kraków wygrywa w Zabrzu i jest o krok od utrzymania! „Biała Gwiazda” traci jednak Błaszczykowskiego

Mecz rozpoczął się z lekkim poślizgiem. Wszystko z powodu awarii systemu VAR. W końcu jednak Krzysztof Jakubik zagwizdał i rozpoczęła się starcie górników z wiślakami. Pierwsze minuty należały do Wisły. Goście wysoko atakowali rywali, sporo było przechwytów już na połowie Górnika. Dwa, trzy razy wydawało się nawet, że to przyniesie dobrą okazję pod bramką Martina Chudego, ale podopieczni Artura Skowronka podawali sobie za mocno i niecelnie.

Wisła odpowiedziała w 12. min, ale wszystko pokpił Alon Turgeman, który fatalnie podawał do Jakuba Błaszczykowskiego. Gdyby podał dobrze, kapitan „Białej Gwiazdy” stanąłby oko w oko z Martinem Chudym. Już za moment mogło to wiślaków kosztować bardzo drogo. Tym razem podawał Erik Jirka, piłka trafiła do Stavrosa Vassilantonopoulosa, a ten już z pola karnego huknął na bramkę Mateusza Lisa z ostrego kąta. Bramkarz Wisły odbił piłkę, ale było to kolejne poważne ostrzeżenie dla krakowian. Tym bardziej, że Górnik wyraźnie się rozpędzał, a gościom coraz trudniej było nawet utrzymać się dłużej przy piłce.

W 25 min Wisła wyprowadziła kontrę, przy której upadł Jakub Błaszczykowski. Kapitan „Białej Gwiazdy” załapał się za udo i po chwili jasnym się stało, że nie będzie w stanie kontynuować gry z powodu kontuzji. Kubę zastąpił Rafał Boguski. Paradoksalnie, po zejściu Błaszczykowskiego gra nieco się wyrównała. Górnik nie był już tak skuteczny w pressingu, już nie notował tylu odbiorów, a Wiśle udało się nawet wypracować niezłą sytuację na gola, gdy po sprytnym rozegraniu rzutu wolnego przez Chukę, przed Chudym znalazł się Alon Turgeman, ale strzelił wprost w bramkarza Górnika.