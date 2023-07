Wisła Kraków wygrywa w Warszawie z Polonią, ale emocje były do końca

Wisła od początku miała przewagę, momentami wręcz ogromną. Krakowianie posiadanie piłki mieli na poziomie 70 procent w pierwszej połowie. Polonia broniła się przez większość czasu całym zespołem. Problemem wiślaków było jednak długo wykończenie akcji, bo okazje na gole były.

Pierwszą miał w 11 min Miki Villar, ale jego strzał obronił Mateusz Kuchta. W odpowiedzi z dystansu dwie minuty później odpowiedział Wojciech Fadecki, ale Alvaro Raton był na miejscu. To był zresztą jeden z nielicznych momentów w pierwszej połowie, gdy hiszpański bramkarz musiał interweniować. Później mocno strzelał jeszcze Michał Bajdur i to było praktycznie wszystko, co Polonia przed przerwą zaserwowała jeśli chodzi o ofensywę.

Wisła musiała natomiast być cierpliwa, bo w polu karnym „Czarnych Koszul” było momentami tak gęsto, że trudno było szpilkę wcisnąć, a co dopiero mówić o oddaniu strzału. „Biała Gwiazda” ofensywie ma jednak na tyle kreatywnych piłkarzy, że zaczęła zagrać bramce Polonii. Długo na bohatera meczu wyrastał Mateusz Kuchta, który bronił strzały Goku czy wspomnianego już w wcześniej Mikiego Villara.