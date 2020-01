Wisła Kraków wygrywa w pierwszym zimowym sparingu

W drugiej połowie, mimo całkiem nowej jedenastki Wisła wciąż miała przewagę. Kilka razy mocno kotłowało się pod bramką Stali, ale brakowało nieco wykończenia. Krakowianie nie rezygnowali jednak do samego końca z szukania okazji na gola i w 80 min przeprowadzili popisową akcję. Marcin Wasilewski rzucił piłkę na lewe skrzydło do Jeana Carlosa, a ten dograł idealnie w pole karne do nadbiegającego Rafała Boguskiego, który pewnym strzałem do siatki wykończył akcję, co spowodowało euforię ponad tysiąca kibiców, którzy pojawili się w Myślenicach.

Dodajmy, że w ośrodku treningowym Wisły pojawił się już Hebert, który czeka jeszcze tylko na dokumenty z Japonii, żeby formalnie zostać zawodnikiem „Białej Gwiazdy”. Badania wciąż przechodzi natomiast Nikola Kuveljić. Pojawiły się co prawa informacje, że są jakieś problemy ze zdrowiem Serba, ale zdementował je trener Artur Skowronek: - Trwa to dlatego długi, bo to są bardzo kompleksowe badania i jeszcze się nie zakończyły. To ma być perspektywiczny i długi kontrakt. Dlatego sprawa jest jeszcze w toku.