Wisła Kraków wygrywa w Łęcznej. Półfinał baraży rozegra na swoim stadionie z Puszczą Niepołomice!

Trener Wisły Radosław Sobolewski na mecz z Górnikiem Łęczna nieco pomieszał składem. Część zmian wymusiły kartki i względy zdrowotne, ale już np. ustawienie środka pola to był autorski pomysł na ten mecz szkoleniowca „Białej Gwiazdy” i trudno nie było dojść do wniosku, że to już trochę układanie personaliów pod czekające wiślaków baraże. Jakie by nie były przyczyny, szansę gry od początku dostali m.in. tacy piłkarze jak Vullnet Basha, Igor Sapała czy Michał Żyro, których próżno było szukać od wielu tygodni w wyjściowej jedenastce.

Radosław Sobolewski zmienił nie tylko personalia, ale też ustawienie, bo Wisła zagrała trójką stoperów, dwójką wahadłowych, a w ataku tak naprawdę trójką napastników, bo Luis Fernandez, Angel Rodado i Michał Żyro rotowali się w pierwszej linii. Ten układ sprawdził się dość szybko. W 14 min Luis Fernandez zszedł głębiej, by rozegrać akcję. Podał do Igora Sapały, ten prostopdle w pole karne, a całość strzałem do siatki wykończył Michał Żyro.