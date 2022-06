Wisła Kraków wygrywa kolejny sparing. Tym razem z zespołem z ekstraklasy

W Wiśle po przerwie zagrał m.in. bramkarz Dorian Frątczak, testowany golkiper Garbarni Kraków. W pierwszej połowie lekką, optyczną przewagę miała Stal, ale nie stwarzała zbyt wielu sytuacji pod bramką Wisły. Było trochę strzałów z dystansu, trochę stałych fragmentów gry i tyle. Krakowianie po drugiej stronie boiska również nie stworzyli sobie klarownych okazji na gole. Gra toczyła się głównie w środku pola.

Lepiej dla Wisły rozpoczęła się druga połowa. W 53 min w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Stefan Savić i sprytnym strzałem podcinką uzyskał prowadzenie dla „Białej Gwiazdy”. Może to być ostatni gol Savicia w barwach Wisły, bowiem szykuje się on powoli do odejścia. Ma ponoć ofertę ze Śląska Wrocław i kilku klubów spoza Polski. Wkrótce jego przyszłość powinna się wyjaśnić.