Wisła Kraków wydała komunikat w sprawie kibiców niepełnosprawnych i meczu w Legnicy

Wszystko zaczęło się w piątkowy wieczór najpierw od tweeta FORBG, a następnie rozwinięcia go w bardzo ostrej formie przez prezesa Wisły Jarosława Królewskiego. Wezwał on do wyjaśnienia Miedź dlaczego odmówiła kibicom Wisły z niepełnosprawnościami wejścia na stadion. Klub z Legnicy oficjalnego komunikatu nie wydał, ale rzecznik prasowy Miedzi Paweł Sasiela dla portalu tulegnica.pl powiedział dzień później m.in.: - Z tego, co mi przekazano, wszystkie miejsca dla kibiców niepełnosprawnych były już wcześniej zarezerwowane przez kibiców z Legnicy i Jeleniej Góry. W związku z sytuacjami, których dopuszczali się w ostatnich miesiącach i latach pseudokibice Wisły Kraków, nawet gdybyśmy mieli miejsce, nasz klub nie byłby w stanie zagwarantować zorganizowanej grupie niepełnosprawnych kibiców Wisły bezpieczeństwa w sektorach gospodarzy.