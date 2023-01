Wisła Kraków. Wychowanek "Białej Gwiazdy" zagra wysoko, wysoko... Tiago Cantoro, syn Mauro Cantoro, robi kolejny krok w karierze

Mauro grał w Wiśle, Tiago był w szkółce. "Syn idzie w ślady ojca"

Mauro Cantoro i jego rodzina to Argentyńczycy, którzy osiedlili się w Peru. "El Toro", który w Krakowie został jednym z najważniejszych zagranicznych piłkarzy w historii Wisły, właśnie na peruwiańskich stadionach zakończył w 2015 roku piłkarską karierę. A futbolowe geny przejął po nim jeden z dwóch synów - urodzony w 2001 roku Tiago.

Mauro Cantoro z "Białą Gwiazdą" rozstał się na koniec 2009 roku, z Polski wyjechał pół roku później. Najpierw do Argentyny, ale potem rodzina skierowała się do Peru - gdzie jeszcze pod koniec lat 90. Mauro zdobył dwa mistrzowskie tytuły w stołecznym Universitario de Deportes.

"Torito" to napastnik

Do tego klubu trafił młody Tiago. Teraz mówią na niego "Torito", byczek. Tiago jest wyższy od ojca, no i nie gra, tak jak on, w środku pomocy - ale jako napastnik.