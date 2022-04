Wisła Kraków. Wszyscy zagrali dla „Białej Gwiazdy”. Teraz ona musi zagrać dla siebie…

Jeśli popatrzeć na wyniki dotychczasowych meczów, to najważniejszy z nich - patrząc oczywiście z perspektywy Wisły - padł w piątek wieczorem. To wtedy Zagłębie Lubin przegrało u siebie z Górnikiem Zabrze 2:4. Najważniejszy, bo właśnie ten wynik oznacza jedno - jeśli w poniedziałek „Biała Gwiazda” zdobędzie trzy punkty, to wyprzedzi w tabeli „Miedziowych” i opuści miejsce spadkowe, której zajmuje od 23. kolejki.

Zadanie do łatwych nie będzie należało. Wisła Płock bardzo dobrze radzi sobie w ostatnim czasie. Można powiedzieć, że jej nowy trener Pavol Stano tchnął nowego ducha w zespół „Nafciarzy”. Wygrali oni dwa ostatnie wyjazdowe mecze - z Jagiellonią w Białymstoku 1:0 i z Pogonią w Szczecinie 2:1 - a jeszcze do niedawna gra poza Płockiem była dla tego zespołu dużym problemem.