Wisła Kraków wraca do europejskich pucharów. Czekała na to ponad 12 lat! Przypominamy ostatnie mecze

Te ponad dwanaście lat to kawał historii Wisły Kraków, zakrętów, momentów trudnych. Wtedy na początku 2012 roku „Biała Gwiazda” wciąż była aktualnym mistrzem Polski, czołową drużyną w kraju i to taką, która potrafiła wyjść z trudnej przecież grupy w Lidze Europy, w której rywalizowała z klubami z Anglii, Holandii i Danii. Nagrodą były mecze ze Standardem Liege. Niezwykle zacięte, oba zakończone remisami. W obu wiślacy musieli grać w dziesiątkę po czerwonych kartkach. A mimo tego w rewanżu było naprawdę blisko, żeby pójść dalej. Do dzisiaj zapewne kibice Wisły mają przed oczami świetną sytuację Andraża Kirma z końcówki meczu w Liege… Gdyby Słoweniec wtedy trafił, ta historia mogła potoczyć się inaczej.

Co ciekawe, dzisiaj, gdy Wisła wraca na europejski szlak, w jej kadrze nie ma już co prawda ani jednego zawodnika, który pamiętałby tamte mecze, ale trener jest ten sam. Bo to Kazimierz Moskal prowadził w tamtych latach „Białą Gwiazdę”, a teraz wrócił do klubu z ul. Reymonta. W sztabie są też inne osoby, które wtedy pracowały już w Wiśle. To kierownik drużyny Jarosław Krzoska, fizjoterapeuta Marcin Bisztyga oraz odpowiedzialny za sprzęt, tzw. kitman, Jan Batko.