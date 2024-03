Wisła Kraków. Wnioski po zwycięstwie „Białej Gwiazdy” z Miedzią Legnica Bartosz Karcz

To był dla Wisły Kraków bardzo trudny mecz, to był dla „Białej Gwiazdy” bardzo ważny mecz i co najważniejsze, to był dla niej mecz zwycięski. Pokonanie Miedzi Legnica 2:0 bardzo dużo waży w kontekście sytuacji w tabeli I ligi. Nie tylko wynik się jednak liczy po tym piątkowym spotkaniu. Prezentujemy wnioski po występie „Białej Gwiazdy” z Miedzią.