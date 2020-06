Wisła Kraków. Wnioski po wyprawie „Białej Gwiazdy” nad Bałtyk

Remis to był plan minimum dla piłkarzy Wisły Kraków na mecz z Arką w Gdyni. Plan został wykonany po wyniku 0:0, dzięki czemu „Biała Gwiazda” utrzymała sześciopunktową przewagę nad Arką w tabeli ekstraklasy, a po porażce Korony z Lechem Poznań, odskoczyła od kielczan na punktów pięć. Tak do końca w zespole z ul. Reymonta zadowoleni być jednak nie mogą, bo mecz z Arką był po prostu do wygrania. Po tej potyczce, a również przed startem rundy finałowej, mamy kilka wniosków, które prezentujemy w GALERII.