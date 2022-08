Wisła Kraków. Wnioski po meczu z GKS-em Katowice Bartosz Karcz

Wisła Kraków po ciężkim boju pokonała GKS Katowice 2:1 i przynajmniej do czwartkowego wieczoru, gdy swój mecz rozegra Ruch Chorzów, wróciła na fotel lidera I ligi. Krakowianie zagrali dobre spotkanie, wygrali w pełni zasłużenie, co przyznał nawet trener gości Rafał Górak. A to, że szło im ciężko? Cóż, taka specyfika tej ligi, ale też jest wiele rzeczy, za które można pochwalić wiślaków po tym meczu. Parę, za które trzeba zganić również się znajdzie.