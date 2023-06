Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Górnikiem w Łęcznej Bartosz Karcz

Efektownym zwycięstwem 3:0 z Górnikiem Łęczna zakończyła Wisła Kraków sezon zasadniczy. I nie było to zwycięstwo, które dawałoby krakowianom jedynie satysfakcję. Nic z tych rzeczy, ta wygrana ma bardzo konkretny wymiar. I jest dowodem na to, że zawsze warto grać po prostu do końca, bo nigdy nie wiadomo, co futbolowe życie może przynieść. Prezentujemy wnioski po meczu Górnik Łęczna - Wisła Kraków.