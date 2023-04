Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Chojniczanką Bartosz Karcz

Wisła Kraków dość pewnie wygrała z ostatnią drużyną w tabeli. 3:0 z Chojniczanką to - tak jak powiedział trener Radosław Sobolewski - był po prostu obowiązek jego zespołu. Nie był to jednak występ, który będzie wspominany latami. Raczej taki, w którym zespół wiedział, co ma zrobić i po prostu to zrobił. Zapraszamy na wnioski po meczu Wisła Kraków - Chojniczanka.