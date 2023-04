Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” w Niepołomicach Bartosz Karcz

Wisła Kraków przegrała pierwszy mecz w 2023 roku. Po serii siedmiu zwycięstw przyszła porażka w Niepołomicach. I ten mecz pokazał, że przed „Białą Gwiazdą” wciąż jest wiele pracy, by już w tym sezonie zrealizować cel, jakim jest awans do ekstraklasy. Prezentujemy wnioski po wyprawie „Białej Gwiazdy” do Niepołomic.