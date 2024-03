Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” w Głogowie Bartosz Karcz

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie 25 meczów, jakie Wisła Kraków rozegrała w tym sezonie I ligi, to ten w Głogowie jest mocną kandydaturą do najgorszego występu. To było koszmarne spotkanie w wykonaniu zespołu z ul. Reymonta. Drużyna, która ma aspiracje awansu do ekstraklasy nie ma prawa zagrać takiego meczu! I niech nikogo nie zwiedzie „stykowy” wynik 3:2. Bo jeśli Chrobry byłby skuteczniejszy w wykończeniu swoich akcji, skończyłoby się to prawdziwym pogromem. Wnioski, jakie płyną po wyprawie do Głogowa dla Wisły optymistyczne nie są.