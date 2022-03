Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” w Gdańsku Bartosz Karcz

Niezwykle ważny jeden punkt w walce o utrzymanie w ekstraklasie wywalczyli piłkarze Wisły Kraków po remisie 1:1 w Gdańsku z Lechią. Co jednak z perspektywy „Białej Gwiazdy” był to w końcu mecz, który dało się oglądać. I to dla kibiców nawet ważniejsze, bo daje nadzieję na skuteczną grę w kolejnych spotkaniach. Wnioski po meczu Wisły w Gdańsku prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.