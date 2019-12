Wisła Kraków. Wiślacy wzięli udział w akcji „Szlachetna Paczka”

Wiślacy przygotowali paczkę dla pani Krystyny spod Krosna, która mieszka z synem Piotra z porażeniem mózgowym. Pan Piotr po ukończeniu szkoły średniej przez pięć lat pracował jako operator wprowadzania danych. Niestety, pracodawca nie przedłużył z nim umowy, co spowodowało załamanie. W dodatku pan Piotr złamał kość udową. Konieczna była operacja i obecnie porusza się wyłącznie na wózku. Przed nim żmudny i kosztowny proces rehabilitacji. Pan Piotr jest kibicem Wisły i marzy o pracy dziennikarza sportowego.

Wiślacy przygotowali dla rodziny specjalne prezenty, wśród których znalazły się żywność, środki czystości, szybkowar, toster, a także farby i akcesoria malarskie potrzebne rodzinie do zakończenia remontu domu. Wisła czyni również starania, żeby do rodziny trafiła brama garażowa, która uszczelni to pomieszczenie i tym samym zapewni odpowiednią temperaturę w całym domu.