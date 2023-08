Wisła Kraków. Wiślacki spacer z historią dla upamiętnienia wymarszu Kadrówki

Spacer z historią to akcja organizowana przez Stowarzyszenie Historia Wisły oraz Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków. Kibice spotykają się w ustalonym miejscu, najczęściej kilka godzin przed domowym meczem Wisły i pod kierunkiem osób związanych ze Stowarzyszeniem Historia Wisły poznają tajniki historii „Białej Gwiazdy”. A są to często rzeczy, które nie należą do powszechnej wiedzy, to miłośnicy historii mogą spędzić naprawdę cenny czas. Tym bardziej, że prezes Stowarzyszenia Historia Wisły Zdzisław Skupień ma naturalny dar do ciekawego opowiadania.

Tym razem właśnie Olendry i historia z nimi związana były motywem przewodnim sobotniego spotkania, w którym wzięło udział kilkanaście osób.

