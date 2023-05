Wisła Kraków. Wielki pech napastnika „Białej Gwiazdy”. Trafił do szpitala i przeszedł operację

Zdenek Ondrasek nie ma w ostatnim roku szczęścia do zdrowia. Przez długie miesiące rehabilitował się po zerwaniu więzadłem krzyżowych. Na początku kwietnia zagrał kilka minut w meczu z Puszczą Niepołomice, wracając tym samym do gry w lidze po blisko roku przerwy. Teraz pojawiły się jednak zupełnie inne problemy. Już na konferencji prasowej przed meczem z ŁKS-em Łódź, który Wisła rozegrała w piątek, klub z Krakowa informował o tym, że nie pojedzie na niego właśnie Ondrasek, bo jest chory. Teraz wiadomo już na czym polega ten problem. W sobotę przed południem Wisła Kraków wydała bowiem komunikat, w którym czytamy: „Zdenek Ondrasek z powodu dolegliwości bólowych brzucha został skierowany przez sztab medyczny na badania do szpitala z rozpoznaniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Tam poddany został natychmiastowej operacji. Wracaj szybko do zdrowia!”