Wisła Kraków. Wiadomo, kiedy zagra pierwsze mecze „Biała Gwiazda”

Wisła Kraków dwa pierwsze spotkania rozegra na wyjeździe. Wszystko w związku z wymiana murawy na stadionie przy ul. Reymonta, która rozpocznie się zaraz po zakończeniu Igrzysk Europejskich, które obecnie trwają w Krakowie i południowej Polsce. „Biała Gwiazda” już dawno wystąpiła z prośbą o wyznaczenie jej pierwszych meczów na wyjazdach, co stało się faktem. Teraz wiadomo, kiedy dokładnie krakowianie zagrają z Górnikiem w Łęcznej i z Polonią w Warszawie.

A oto cały zestaw par dwóch pierwszych kolejek w I lidze.

1. kolejka, 21-24 lipca: Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica (pt. 18), Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec (pt. 20.30), Chrobry Głogów - Lechia Gdańsk (sb. 15), Górnik Łęczna - Wisła Kraków (sb. 17.30), Polonia Warszawa - GKS Tychy (sb. 20), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock (nd. 12.40), Znicz Pruszków - Resovia Rzeszów (nd. 15), Miedź Legnica - GKS Katowice (nd. 18), Stal Rzeszów - Odra Opole (pn. 18).