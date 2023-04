Wisła Kraków. Wiadomo już, kiedy Jakub Błaszczykowski pożegna się z reprezentacją

Jakub Błaszczykowski przez lata był podporą reprezentacji Polski, długo jej kapitanem. W biało-czerwonych barwach rozegrał 108 meczów, strzelił 21 bramek. Debiut zaliczył w meczu z Arabią Saudyjską w 2006 roku. Ostatni raz wystąpił w reprezentacji kraju zagrał natomiast do tej pory w 2019 roku w meczu eliminacji do mistrzostw Europy z Austrią. Później Błaszczykowski leczył głównie kontuzje. Teraz trenuje już normalnie z Wisłą Kraków, zagrał już nawet w sparingu, ale jeszcze czeka na powrót na boisko w oficjalnym spotkaniu.

Wracając natomiast do słów Cezarego Kuleszy dla Radia Białystok, powiedział on: - Jeszcze nikomu tego nie mówiłem, ale zadzwoniłem do Kuby Błaszczykowskiego, rozmawiałem z nim i Kuba wyraził chęć pożegnania jego osoby. Więc rzeczywiście to pożegnanie na Stadionie Narodowym odbędzie się.