Wisła Kraków wciąż z szansami na awans do ekstraklasy. Musi się tylko nauczyć wygrywać z mocnymi...

Ta kolejka w kwestii awansu do ekstraklasy jeszcze nie matematycznie, ale praktycznie wyjaśniła jedną kwestię. Powiedzmy sobie szczerze, ŁKS Łódź po pokonaniu Wisły 3:2 może już przyjmować gratulacje z powodu awansu. Osiem punktów przewagi nad trzecim miejscem na cztery kolejki przed końcem sezonu to jest przepaść i podopieczni trenera Kazimierza Moskala nie roztrwonią tego dorobku. Za to za ich plecami robi się coraz ciekawiej.

- Punktem newralgicznym w tym meczu była sytuacja z karnym - nie miał wątpliwości trener Wisły Radosław Sobolewski. - Zrobiło się 2:2, gdy mieliśmy już naprawdę dobry wynik, pewność siebie. Niepotrzebnie, za łatwo oddaliśmy to, co mieliśmy. Tego bardzo żałuję, bo gdybyśmy dłużej utrzymali ten korzystny wynik, to jestem ciekaw jak ten mecz by się potoczył…

Hiszpan nie wiedział wtedy jeszcze, co przyniesie sobota. A można się było spodziewać, że Ruch pokona u siebie Resovię i odskoczy Wiśle na pięć punktów. Ale w sobotę doszło do sensacji, bo wygrali rzeszowianie 3:1. Swoje spotkanie z Odrą Opole wygrała też 1:0 Puszcza Niepołomice, która ma tyle samo punktów, co Wisła, ale wyprzedza ją lepszym bilansem bezpośrednich spotkań. No, a w poniedziałek może tutaj jeszcze przeskoczyć obie drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza. „Słonie” podejmują bowiem Zagłębie Sosnowiec. Zrobiło się niesamowicie ciasno, a oliwy do ognia emocji dolewa jeszcze terminarz. Wystarczy rzut oka na najbliższą kolejkę, w której Wisła podejmie Bruk-Bet, Ruch pojedzie do Gdyni, a Puszcza do Katowic. I każdy scenariusz jest tak naprawdę możliwy. Przy Reymonta muszą zatem jak najszybciej zapomnieć o tym, co wydarzyło się w Łodzi i przygotować na finisz ligi. Awans, nawet ten bezpośredni, wciąż jest realny. Pod warunkiem jednak, że Wisła nauczy się wygrywać z mocnymi, bo z tym ma na razie wciąż wielki problem…