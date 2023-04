Wisła Kraków wciąż medialna. Spadek z ekstraklasy nie zaszkodził

Wisła badania prowadzi w oparciu o współpracę z firmą Pentagon Research. Nie robi tego tylko dla własnej wiedzy, ale przede wszystkim po to, żeby wykorzystywać wartość marki i jej ekspozycję medialną w rozmowach z potencjalnymi sponsorami, partnerami biznesowymi. W ten sposób na twardych liczbach „Biała Gwiazda” może pokazywać sponsorom, w jaki sposób ich wkład w klub zwraca się poprzez identyfikację marek, ich ekspozycję.

Odkąd prowadzone są tak szczegółowe badania przez Wisłę, luty 2023 roku okazał drugim tak dobrym miesiącem w zakresie ekspozycji od lutego 2021 roku. To może być zaskakujące o tyle, że mówimy o klubie I-ligowym, a nie grającym w ekstraklasie. Jak widać, spadek akurat pod tym względem „Białej Gwieździe” tak mocno nie zaszkodził, a media i przede wszystkim odbiorcy tych treści, kibice stale interesują się, co w Wiśle się dzieje. Jeśli wziąć pod uwagę wartość ekspozycji, rozumianą jako kwotę konieczną do przeprowadzenia płatnej kampanii reklamowej o podobnym zasięgu, to z raportu Wisły wynika, że wartość ekwiwalentu wygenerowana firmom dzięki współpracy z krakowskim klubem wyniosła w okresie lipiec 2022 do lutego 2023 roku ponad 103 mln złotych, a ponad 60 tysięcy razy sponsorzy i partnerzy Wisły byli widoczni w mediach, dzięki współpracy z krakowskim klubem. To pokazuje, jaki jest jego potencjał i to nawet po spadku z ekstraklasy. Tym bardziej, że wspomniane liczby oznaczają wzrost o ponad 23 procent w porównaniu do lipca 2022 roku.